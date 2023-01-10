Відома модель Анна Неплях поділилася кадрами зі свого відпочинку на гірськолижному курорті за кордоном.

Популярна українська модель та блогерка Анна Неплях, яка здобула титул "Міс Україна-Всесвіт", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу дівчина вразила шанувальників кадрами зі свого відпочинку на гірськолижному курорті за кордоном.

Зазначимо, раніше Анна показувала фанатам фото із геолокацією у Швейцарії, схоже, саме там вона вирішила покататися на лижах. Судячи з кадрів, модель чудово провела час, на знімках вона позує у повному екіпіруванні зі шоломом, окулярами та лижами. Також вона показала відео, на якому можна побачити її покотушки, і виглядає вона при цьому дуже впевнено.

У підписі до публікації Неплях написала: "Гірськолижний сезон у розпалі". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нові фото та відео дівчини, засинаючи її компліментами та лайками:

"Просто порадуюся хорошим фото та відпочинку Ані".

"Атмосферно".

"Тренер виправився".

"Ще не до кінця... у мене все одно є претензії".

"Огонь".

"Гаряче-гаряче".

Нагадаємо, "Одна фраза може змінити життя": Дорофєєва після розлучення з Дантесом здивувала одкровеннями.

Як повідомляла Politeka, "Завжди давали більше грошей": Дьомін показав, як виглядав у дитинстві та розповів, як ходив колядувати.

Також Politeka писала, що "Темні часи": вагітна Тарабарова знайшла спосіб, щоб підтримати українців, відео.