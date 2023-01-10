Популярна українська модель та блогерка Анна Неплях, яка здобула титул "Міс Україна-Всесвіт", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу дівчина вразила шанувальників кадрами зі свого відпочинку на гірськолижному курорті за кордоном.
Зазначимо, раніше Анна показувала фанатам фото із геолокацією у Швейцарії, схоже, саме там вона вирішила покататися на лижах. Судячи з кадрів, модель чудово провела час, на знімках вона позує у повному екіпіруванні зі шоломом, окулярами та лижами. Також вона показала відео, на якому можна побачити її покотушки, і виглядає вона при цьому дуже впевнено.
У підписі до публікації Неплях написала: "Гірськолижний сезон у розпалі". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нові фото та відео дівчини, засинаючи її компліментами та лайками:
"Просто порадуюся хорошим фото та відпочинку Ані".
"Такого ще ніхто не бачив": Україна переплюнула Пентагон, подробиці
"Їла прокльони": дружина зірки Квартал 95 розлучається і вирішила не мовчати
Чи будуть слати повістки через "Дію": з’явилась відповідь, що змінить новий порядок
"В мене сталося горе": Джамала поділилася з українцями трагічною звісткою
Насувається погодна аномалія, дано невтішний прогноз: "Відбувається раз на три чи сім років"
"Атмосферно".
"Тренер виправився".
"Ще не до кінця... у мене все одно є претензії".
"Огонь".
"Гаряче-гаряче".
Нагадаємо, "Одна фраза може змінити життя": Дорофєєва після розлучення з Дантесом здивувала одкровеннями.
Як повідомляла Politeka, "Завжди давали більше грошей": Дьомін показав, як виглядав у дитинстві та розповів, як ходив колядувати.
Також Politeka писала, що "Темні часи": вагітна Тарабарова знайшла спосіб, щоб підтримати українців, відео.