Популярний український кулінар, шоумен і блогер Євген Клопотенко, який був переможцем одного із сезонів шоу "Майстер Шеф", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу ресторатор показав кумедне відео, на якому готує дивовижні плюшки з варенням.

За словами Євгена, цю страву дуже доречно приготувати в період різдвяних свят, але при цьому він наголосив, що це зовсім необов'язково. "Дайте собі час на розкуштувати, звикнути, а вже потім готуйте у спеціальні дати, щоб посилювати святковість моменту", - наголосив кухар.

"У миску виливаєте 250 мл теплого молока, додаєте столову ложку цукру, перемішуєте, додаєте 30 г живих дріжджів, знов перемішуєте, всипаєте 2 ст.л. борошна (на всі пампухи ви маєте взяти 500 г і як раз 2 столові ложки звідти додати у молоко з дріжджами). Відставляєте на 15 хвилин, щоб дріжджі прокинулися. Окремо змішуєте 4 жовтки з 1 яйцем, 100 г цукру з залишками борошна і вимішуєте однорідну масу. Туди ж потім додаєте 50 г вершкового масла, опару, яка вистояла 15 хвилин, цедру апельсина і замішуєте тісто. Тісто після цього має постояти 1 годину. Потім розкачуєте тісто і робите як на відео: вирізаєте кружальце, додаєте всередину абрикосове варення, закриваєте іншим кружальцем, зліплюєте. Пампухи мають відстоятися у зібраному стані ще 20 хвилин. Потім смажите у розігрітій олії по 2 хвилини з кожного боку (для фритюру вам треба 500 мл олії), даєте остигнути і присипаєте цукровою пудрою. Ось і все. Ви приготували дещо дуже важливе для України", - розповів свій рецепт Євген.

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