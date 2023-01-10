Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка до війни була ведучою шоу "Світське життя", а тепер займається соціальним проектом із пошуку зниклих людей, часто ділиться з шанувальниками новинами та подробицями свого життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка показала фото у вишиванці та розповіла, над чим працює разом із міністром реінтеграції.

"Кілька місяців тому я приєдналась до координаційного штабу з повернення українців з окупації та росії через треті країни. Я ще не розповідала про це, але вже можу поділитись напрацюваннями. Штаб проводить наради, за керівництвом @iryna_vereshchuk, на яких піднімаються важливі питання для багатьох українців", - написала Катя і детально описала, що саме було зроблено за останні кілька місяців.

Наприкінці посту Осадча звернулася до українців із пропозицією ставити запитання у коментарях та пообіцяла по можливості на них відповідати. Варто зазначити, що користувачі відразу почали засипати телезірку питаннями по темі повернення в Україну, оформлення документів, а також розповідати про проблеми, з якими стикаються в інших країнах.

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