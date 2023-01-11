Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила серию снимков из новой фотосессии, на которых предстала в необычном женственном образе.

Как видно, на новых снимках Даша показала себя вблизи. Она появилась перед камерой в одежде, которую почти на видно за согнутыми пред головой коленями. Зато видно ее лицо с легкий макияжем и пронзительным взглядом, и роскошные волосы, которые мягкими прядями спадают на плече.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Дни холодные и карты все складываются". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши, засыпая ее комплиментами:

"Вы вышли на фото очень красиво, но с ногами (коленями) немного странно выглядит".

"Да, глубоко, а, казалось бы, просто фото. Но нет".

"Смотрю на вас, Даш, уже долгое время. Подписалась на вас, еще когда вы были беременны. Вы расцвели с материнством. Вы стали женственной такой. Вам это идет".

"1 фото, 2 разные эффекты, и как меняется взгляд сразу. Просто вау".

"Вы тоже вдохновляете сделать себе фотосессию. Умеете красиво позировать и виды каждый раз феерично".

"Очень красивые фото".

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