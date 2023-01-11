Популярна українська співачка Настя Каменських, яка спочатку війни і весь цей час живе частково в Україні та частково за кордоном, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівні фото та написала зворушливе послання українцям, приурочивши його до Дня спасибі.

За словами Насті, такий день – чудова нагода вкотре висловити свою подяку людям, які щодня наближають перемогу України. У своєму посту зірка згадала волонтерів, медоків, рятувальників, енергетиків, українських матусь та всіх, хто донатить на підтримку ЗСУ. А також висловила окрему подяку українським захисникам.

"І, звісно, найголовніша подяка - нашим сміливим та незламним воїнам, які щосили борються заради миру та свободи нашої рідної України. Дякую кожному, хто разом з нами, хто за нас. Звісно, що всіх не вмістити в одному пості, але я хочу, щоб ви знали, що ми неймовірно цінуємо кожного. Слава Україні!", - написала Каменських у підписі до публікації.

Нагадаємо, "Я ще не розповідала про це": Осадча зізналася, над чим зараз працює.

Як повідомляла Politeka, Пампушки з варенням: Клопотенко з "Майстер Шеф" поділився рецептом, "важливим для України".

Також Politeka писала, що "Просто порадуюсь": "Міс Україна-Всесвіт" Неплях похвалилася гірськолижними розвагами.