Популярная украинская певица Настя Каменских, которая сначала войны и все это время живет частично в Украине и частично за границей, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные фото и написала трогательное послание украинцам, приурочив его ко Дню спасибо.

По словам Насти, такой день – отличная возможность в очередной раз выразить свою благодарность людям, которые ежедневно приближают победу Украины. В своем посте звезда упомянула волонтеров, медоков, спасателей, энергетиков, украинских мамочек, и всех, кто донатит на поддержку ВСУ. А также выразила отдельную благодарность украинским защитникам.

"И, конечно, самая главная благодарность – нашим смелым и несокрушимым воинам, которые вовсю борются ради мира и свободы нашей родной Украины. Спасибо каждому, кто вместе с нами, кто за нас. Конечно, всех не вместить в одном посте, но я хочу, чтобы вы знали, что мы невероятно ценим каждого. Слава Украине!", - написала Каменских в подписи к публикации.

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