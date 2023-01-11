Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка припинила діяльність у росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала незвичайне фото у нескромному образі.
Схоже після концертних кадрів та відвертих зізнань, Світлана повернулася до колишнього стилю ведення сторінки в соцмережі, тепер у її профілі почали з'являтися дедалі більше "довоєнних" фото. Цього разу зірка виклала чорно-білий знімок із відпочинку, на якому з'явилася у нескромному образі. Як видно, на ній вузька світла сукня в обліпку, яка підкреслила всю красу. Волосся співачки розпущене та розтріпане вітром, а на обличчі сонцезахисні окуляри.
У підписі до публікації Лобода написала: "Sunset". А шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
"Красуня".
"Ідеальна. Така гарна".
"Схоже на весільну сукню".
"Найкраща!".
"Любимо Вас, Світлано Сергіївно".
"Сумую за тобою".
"Світочка, ти прекрасна, як завжди".
"Ти просто гарна, нестерпна, але гарна".
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