Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка припинила діяльність у росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала незвичайне фото у нескромному образі.

Схоже після концертних кадрів та відвертих зізнань, Світлана повернулася до колишнього стилю ведення сторінки в соцмережі, тепер у її профілі почали з'являтися дедалі більше "довоєнних" фото. Цього разу зірка виклала чорно-білий знімок із відпочинку, на якому з'явилася у нескромному образі. Як видно, на ній вузька світла сукня в обліпку, яка підкреслила всю красу. Волосся співачки розпущене та розтріпане вітром, а на обличчі сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Лобода написала: "Sunset". А шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Красуня".

"Ідеальна. Така гарна".

"Схоже на весільну сукню".

"Найкраща!".

"Любимо Вас, Світлано Сергіївно".

"Сумую за тобою".

"Світочка, ти прекрасна, як завжди".

"Ти просто гарна, нестерпна, але гарна".

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