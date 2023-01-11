Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила необычное фото в нескромном образе.

Похоже после концертных кадров и откровенных признаний, Светлана вернулась к прежнему стилю ведения страницы в соцсети, теперь в ее профиле стали появляться все больше "довоенных" фото. В этот раз звезда выложила черно-белый снимок с отдыха, на котором появилась в нескромном образе. Как видно, на ней узкое светлое платье в облипку, которое подчеркнуло все прелести. Волосы певицы распущены и растрепаны ветром, а на лице солнцезащитные очки.

В подписи к публикации Лобода написала: "Sunset". А поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Красотка".

"Идеальная. Такая красивая".

"Похоже на свадебное платье".

"Самая лучшая!".

"Любим Вас, Светлана Сергеевна".

"Скучаю по тебе".

"Светочка, ты прекрасна, как всегда".

"Ты просто красивая, невыносимая, но красивая".

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