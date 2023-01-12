Відома актриса, яка останнім часом більше часу приділяє дому та не знімається у нових серіалах, а також не бере участі у театральних постановках, як раніше. При цьому Саліванчук нещодавно заявляла, що взяла на себе курс онлайн-навчання, але через відключення світла довго протриматися не вийшло.

Після цього артистка вирушила на затяжний відпочинок із дітьми, але звично без чоловіка. Раніше Ганна також зазначила, що з ним вона зустріла Новий рік, після чого чоловік поїхав працювати до Києва.

Сама Ганна веселиться на відпочинку з синами і всіляко хвалиться, як проводить час. Причому вона також не раз скаржилася на те, як їй псували відпочинок погані новини, через що вона не могла нормально розслабитися.

На цей раз артистка знову похвалилася розвагами в басейні разом із маленькими дітьми.

Також Ганна покрасувалася на тлі лісових пейзажів, позуючи у ніжно-блакитному костюмі.

«Мрій так, ніби житимеш вічно. Живи так, ніби завтра помреш» - пише Саліванчук.

Українці відповіли:

«Яка краса 😍; Це Осоння Карпат?; Знову в Коритищах?; Головне призначення – народити синів, Ви виконали! Кожен прожитий день наближає нас до перемоги».

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