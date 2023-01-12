Известная актриса, которая в последнее время больше времени уделяет дому и не снимается в новых сериалах, а также не участвует в театральных постановках, как ранее. При этом Саливанчук недавно заявляла, что взяла на себя курс онлайн-обучения, но из-за отключений света долго продержаться не вышло.

После этого артистка отправилась на затяжной отдых с детьми, но привычно без супруга. Ранее Анна также отметила, что с ним она встретила Новый год, после чего мужчина уехал по работе в Киев.

Сама Анна резвится на отдыхе с сыновьями и всячески хвастается, как проводит время. Причем она также уже не раз жаловалась на то, как ей портили отдых плохие новости, из-за чего она не могла нормально расслабиться.

В этот раз артистка снова похвалилась развлечениями в бассейне вместе с маленькими детьми.

Также Анна покрасовалась на фоне лесных пейзажей, позируя в нежно-голубом костюме.

«Мечтай так, будто будешь жить вечно. Живи так, как будто завтра умрешь» - пишет Саливанчук.

Украинцы ответили:

«Какая красота😍; Это Осоння Карпат?; Снова в Корытищах?; Главное предназначение – родить сыновей, Вы выполнили! Каждый прожитый нами день приближает нас к победе».

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.