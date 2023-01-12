Популярна українська телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко представила найпопулярніші новини на 322 день вторгнення окупантів.

Цього разу українська телеведуча Марічка Падалко обговорила, як ЗСУ тримають оборону Соледара (фото 1). За нього ведуться зараз важкі бої. Ситуацію ускладнюють морози та, як наслідок, випадки обмороження бійців. Сторони зазнають великих втрат. Те, що росіяни не «оточили» місто, не взяли його «під контроль», заявляє навіть вороже міністерство оборони.

Також повідомляється, що відомий український актор Дмитро Лінартович отримав тяжке поранення під Соледаром (відео 2).

Росіяни сьогодні обстріляли пологовий будинок Херсона (відео 4)

Президенти України, Польщі та Литви зустрілися сьогодні у Львові та підписали спільну заяву на підтримку оборони України (відео 5).

"Укроборонпром" похвалився, що на базі однієї з країн НАТО розгорнув серійне виробництво 82-мм осколкових мін (фото 7)

На пропагандистське російське ТБ намагалася прорватися правда про Степана Бандеру (відео 8)

Діти загиблого у жовтні на Харківщині Євгена Головчака передали ЗСУ 2075 гривень, які наколядували на свята (фото 9)

У мережі почали коментувати:

«Боже, врятуй Дмитра і збережи йому життя. Нашій Україні дуже потрібні такі щирі, вірні, сміливі козаки;

Відео 9, це кохання! 😻 Дітки колядники, то кохання! Переможемо, нехай Господь допомагає нашим ЗСУ!❤️; Віримо і робимо все заради Перемоги!;

Просто сльози на очах від відео військових, які у пеклі, від фото дітей, які втратили батька та передають ті гроші».

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.