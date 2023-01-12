Популярная украинская телеведущая, звезда канала "1+1" Маричка Падалко представила самые обсуждаемые новости на 322 день вторжения оккупантов.

В этот раз украинская телеведущая Маричка Падалко обсудила, как ВСУ держат оборону Соледара (фото 1). За него ведутся прямо сейчас тяжелые бои. Ситуацию осложняют морозы и, как следствие, случаи обморожения бойцов. Стороны несут большие потери. То, что россияне ни «окружили» город, ни взяли его «под контроль», заявляет даже враждебное министерство обороны.

Также сообщается, что известный украинский актер Дмитрий Линартович получил тяжелое ранение под Соледаром (видео 2).

Россияне сегодня обстреляли роддом Херсона (видео 4)

Президенты Украины, Польши и Литвы встретились сегодня во Львове и подписали совместное заявление в поддержку обороны Украины (видео 5).

«Укроборонпром» похвастался, что на базе одной из стран НАТО развернул серийное производство 82-мм осколочных мин (фото 7)

На пропагандистское российское ТВ пыталась прорваться правда о Степане Бандере (видео 8)

Дети погибшего в октябре на Харьковщине Евгения Головчака передали ВСУ 2075 гривен, которые наколядовали на праздники (фото 9)

В сети принялись комментировать:

«Боже, спаси Дмитрия и сохрани ему жизнь. Нашей Украине ой как нужны такие искренние, верные, смелые казаки;

Видео 9, это любовь! 😻 Детки колядники, то любовь! Победим, пусть Господь помогает нашим ВСУ!❤️; Верим и делаем все ради Победы!;

Просто слезы на глазах от видео военных, которые в аду, от фото детей, которые потеряли отца и передают те деньги».

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.