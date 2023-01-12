Молода дружина Віктора Павлика показала, як їй удається так часто їздити на відпочинок.

Як повідомляє Politeka.net , Катерина Репяхова молодша за чоловіка - українського співака Віктора Павлика майже на тридцять років. Вона активно працює над магазином дитячого одягу, який назвала на честь маленького сина Михайла.

На цей раз дівчина вирішила показати, як їй вдається постійно їздити на відпочинок і так мало бути вдома. Репяхова показала відео, в якому багато розмовляє телефоном, відображаючи зайнятість.

Таким чином, Катерина хотіла довести, що не тільки весь час сидить без діла - вона працює, щоб мати можливість розслабитися.

«Але ж з неба нічого не падає» - написала Репяхова.

У мережі підтримали:

«У дитинстві мріяла, мати таку роботу, щоб «натискати кнопочки» і мати гроші 😂 виросла, натискаю кнопочки, але не так весело це, як здавалося 😂

Іноді падають бурульки 😂; Згодна 💯! Щоб заробляти, потрібно працювати✊️; Можна і не працювати і мати гроші; правда життя, всі думають, що гроші 💸💰 даються легко.

💯 щоб мати щось потрібно працювати; Будь-яка робота, важка за своїм; Озвучка 🔥; Згодна на всі 100%».

Після того, як Павлика поряд із Катериною почали називати дідом, вона намагалася довести, що артист цілком молодий, на її думку.

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