Молодая жена Виктора Павлика показала, как ей удается так часто ездить на отдых.

Как сообщает Politeka.net, Катерина Репяхова моложе супруга - украинского певца Виктора Павлика почти на тридцать лет. Она активно работает над магазином детской одежды, который назвала в честь маленького сына Миши.

В этот раз девушка решила показать, как ей удается постоянно ездить на отдых и так мало быть дома. Репяхова показала видео, в котором много говорит по телефону, отображая занятость.

Таким образом Катерина хотела доказать, что не только все время сидит без дела - она работает, чтобы иметь возможность расслабиться.

«Но с неба же ничего не падает» - написала Репяхова.

В сети поддержали:

«В детстве мечтала, иметь такую работу, чтобы «нажимать кнопочки» и иметь деньги 😂 выросла, нажимаю кнопочки, но не так весело это, как казалось 😂

Иногда падают сосульки😂; Согласна 💯! Чтобы зарабатывать, нужно работать✊️; Можно и не работать и иметь деньги🙌; правда жизни, все думают что деньги 💸💰 даются легко.

💯 чтобы что-то иметь нужно работать; Любая работа, трудная по своему; Озвучка 🔥; Согласна на все 100%».

После того, как Павлика рядом с Катериной начали называть дедом, она пыталась доказать, что артист вполне молод, по ее мнению.

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