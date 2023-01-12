Как сообщает Politeka.net, Катерина Репяхова моложе супруга - украинского певца Виктора Павлика почти на тридцать лет. Она активно работает над магазином детской одежды, который назвала в честь маленького сына Миши.
В этот раз девушка решила показать, как ей удается постоянно ездить на отдых и так мало быть дома. Репяхова показала видео, в котором много говорит по телефону, отображая занятость.
Таким образом Катерина хотела доказать, что не только все время сидит без дела - она работает, чтобы иметь возможность расслабиться.
«Но с неба же ничего не падает» - написала Репяхова.
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В сети поддержали:
«В детстве мечтала, иметь такую работу, чтобы «нажимать кнопочки» и иметь деньги 😂 выросла, нажимаю кнопочки, но не так весело это, как казалось 😂
Иногда падают сосульки😂; Согласна 💯! Чтобы зарабатывать, нужно работать✊️; Можно и не работать и иметь деньги🙌; правда жизни, все думают что деньги 💸💰 даются легко.
💯 чтобы что-то иметь нужно работать; Любая работа, трудная по своему; Озвучка 🔥; Согласна на все 100%».
После того, как Павлика рядом с Катериной начали называть дедом, она пыталась доказать, что артист вполне молод, по ее мнению.
Напомним, что молодая жена украинского артиста Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.
Как сообщала Politeka, молодая жена украинского артиста Виктора Павлика засветила фигуру в купальнике.
Также Politeka писала, что молодая жена украинского певца Виктора Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.