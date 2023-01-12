Українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів "Холостяка", намагається привернути увагу до своїх образів у мережі. Дівчина любить влаштовувати модні фотосесії, хвалиться фігурою, але не забуває і про прості кадри.

У Даші часто запитують про секрети краси, харчування та догляду за собою загалом. Своїх методів вона не приховує, показуючи результати на власних фотографіях.

Нещодавно Ульянова зізналася, що продовжує свій шлях до ідеальних форм і старанно працює в залі, а почуватися привабливо їй допомагають різні дрібниці вдома.

«Ви знаєте, як я люблю піти в салон зробити укладання, як обожнюю піти в ресторан на вечерю, зробити гарний макіяж з візажистом, проте ще в березні 2019 року, коли ми всі сиділи на карантині, повністю переосмислила всі ці «благи» і полюбила самостійно. Вдома доглядати за собою, ще й економити дуже багато часу 🤪

Помити голову вдома та зробити гарне укладання, а моя рубрика Дашуха кулінар? Здається ще трохи, і я випущу книгу рецептів 😅 Нафарбуватися? Потренуватися вдома? Взагалі без проблем)) Навіть охоче 😋» - зізналася Даша про свої зміни у житті.

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