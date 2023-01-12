Украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов "Холостяка", старается привлечь внимание к своим образам в сети. Девушка любит устраивать модные фотосессии, хвалится фигурой, но не забывает и о простых кадрах.

У Даши часто спрашивают о секретах красоты, питания и ухода за собой в целом. Своих методов она не скрывает, показывая результаты на личных фото.

Недавно Ульянова призналась, что продолжает свой путь к идеальным формам и усердно работает в зале, а чувствовать себя привлекательно ей помогают различные мелочи дома.

«Вы знаете, как я люблю пойти в салон сделать укладку, как обожаю пойти в ресторан на ужин, сделать хороший макияж с визажистом, однако еще в марте 2019 года, когда мы все сидели на карантине, полностью переосмыслила все эти «блага» и полюбила самостоятельно. Дома ухаживать за собой, еще и экономить очень много времени 🤪

Помить голову дома и сделать хорошую укладку, а моя рубрика Дашуха кулинар? Кажется еще немного и я выпущу книгу рецептов 😅 Накраситься? Потренироваться дома? Вообще без проблем)) Даже охотно 😋» - призналась Даша о своих переменах в жизни.

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