Відома співачка Злата Огневич вирішила звернутися до українців у свій день народження.

Відома співачка Злата Огневич вирішила розповісти, що хоче отримати у свій день народження насправді і це не квіти та звичні подарунки.

«Сьогодні мій день народження і я не хочу квітів чи цінних подарунків, я хочу допомогти людям, які постраждали від ворожого ракетного удару напередодні Нового Року і залишилися віч-на-віч із бідою. 🥺

Давайте разом допоможемо постраждалим, що залишилися без даху над головою, повернемо людям звичайне життя в теплі та затишку. 🙏🏼 Ваш подарунок мені – це донат на відновлення побудови постраждалих на Протасовому Яру» – розповіла Злата про своє бажання.

У мережі підтримали ініціативу Огневич, у тому числі й колеги Злати – Володимир Ярославський та Ольга Сумська:

Вітаю з днем ​​народження. Гарна ініціатива! Вітаю! Чудова ідея 💐; Вітаємо, Златочко, неповторна красуня! Разом до Перемоги!❤️

Вітаю, Златонько! Перемоги, віри у світле майбутнє, міцного здоров'я, злагоди в сім'ї, невичерпного натхнення! ❤️

Мої найщиріші вітання найкращої! Будьте щасливими, успішними у вільній країні під мирним небом!».

Раніше на атмосферному фото Злата написала свої коментарі: «А це з кіно «Тіні забутих предків». Має понад 100 міжнародних нагород. Входить до 20 найкращих фільмів усіх часів, «Тіні забутих предків» вивчають в Оксфорді та в Гарварді».

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