Відома співачка Злата Огневич вирішила розповісти, що хоче отримати у свій день народження насправді і це не квіти та звичні подарунки.
«Сьогодні мій день народження і я не хочу квітів чи цінних подарунків, я хочу допомогти людям, які постраждали від ворожого ракетного удару напередодні Нового Року і залишилися віч-на-віч із бідою. 🥺
Давайте разом допоможемо постраждалим, що залишилися без даху над головою, повернемо людям звичайне життя в теплі та затишку. 🙏🏼 Ваш подарунок мені – це донат на відновлення побудови постраждалих на Протасовому Яру» – розповіла Злата про своє бажання.
У мережі підтримали ініціативу Огневич, у тому числі й колеги Злати – Володимир Ярославський та Ольга Сумська:
"Такого ще ніхто не бачив": Україна переплюнула Пентагон, подробиці
Мікроавтобус із людьми злетів з мосту на Івано-Франківщині, кадри з місця: "дев'ять пасажирів..."
"Їй було шість років": не стало маленької Елі, рідних якої вмовляли евакуюватися
Полякова та Єфросиніна накинулися на Огневич, зірка відповіла: "А вони тільки..."
"Нікого не слухай": "Пташка" з Азовсталі чесно розповіла, за що її критикують українці
Вітаю з днем народження. Гарна ініціатива! Вітаю! Чудова ідея 💐; Вітаємо, Златочко, неповторна красуня! Разом до Перемоги!❤️
Вітаю, Златонько! Перемоги, віри у світле майбутнє, міцного здоров'я, злагоди в сім'ї, невичерпного натхнення! ❤️
Мої найщиріші вітання найкращої! Будьте щасливими, успішними у вільній країні під мирним небом!».
Раніше на атмосферному фото Злата написала свої коментарі: «А це з кіно «Тіні забутих предків». Має понад 100 міжнародних нагород. Входить до 20 найкращих фільмів усіх часів, «Тіні забутих предків» вивчають в Оксфорді та в Гарварді».
Нагадаємо, екс-підопічна Монатика Ліда Лі з'явилася в компанії розлученого Пікалова.
Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина хизнулася новим чином і викликала бурхливі суперечки про заміжжя.
Також Politeka писала, що Ульянова з "Холостяка" у спортзалі відповіла заздрісникам, відео.