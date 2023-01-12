Известная певица Злата Огневич решила обратиться к украинцам в свой день рождения.

Известная певица Злата Огневич решила рассказать, что хочет получить в свой день рождения на самом деле и это не цветы и привычные подарки.

«Сегодня мой день рождения и я не хочу цветов или ценных подарков, я хочу помочь людям, которые пострадали от вражеского ракетного удара в канун Нового Года и остались один на один с бедой. 🥺

Давайте вместе поможем пострадавшим, оставшимся без крова, вернем людям обычную жизнь в тепле и уюте. 🙏🏼 Ваш подарок мне – это донат на восстановление построения пострадавших на Протасовом Яру» - рассказала Злата о своем желании.

В сети поддержали инициативу Огневич, в том числе и коллеги Златы – Владимир Ярославский и Ольга сумская:

Поздравляю с днем ​​рождения. Хорошая инициатива! Поздравляю! Великолепная идея💐; Поздравляем, Златочка, неповторимая красавица! Вместе к Победе!❤️

Поздравляю, Златонько! Победы, веры в светлое будущее, крепкого здоровья, согласия в семье, неистощимого вдохновения! ❤️

Мои самые искренние поздравления лучшей! Будьте счастливы, успешны в свободной стране под мирным небом!».

Ранее на атмосферных фото Злата написала свои комментарии: «А это из кино «Тіні забутих предків». Имеет более 100 международных наград. Входит в 20 лучших фильмов всех времен, «Тіні забутих предків» изучают в Оксфорде и в Гарварде».

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