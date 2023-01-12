Відомий телеведучий Григорій Решетник за крок від фіналу проекту "Холостяк" згадав, як відбувалися зйомки.

Телеведучий Григорій Решетник, який багато років працює на телебаченні та вів проекти "Холостяк" та "Холостячка" вирішив перед фіналом проекту показати, що відбувалося перед фіналом. Він показав спеціально короткий уривок після зйомок, згадавши, що вони проходили цілий рік тому.

«Минув рік від дня зйомок 🎥 І залишилося 2 дні до фіналу @holostyakstb 🌹 Буде дуже 🤩 Чекаєте?» – поцікавився ведучий.

На думку українців, вони вже знають переможницю із двох фіналісток – Катерина це чи Саша.

«Вибере Сашка, але ближче до душі Катя!; Ну вибере він Сашка, а жити з нею не буде; Вибере Сашка, чи Грицю

Бачила кілька слив, що переможе Катя. Але дуже швидко розійдуться. Тепер ось вичікую правда чи фахівцем мульку кинули і Саша виграє 🤨😏;

Сашко дуже дівчисько нервове я думаю він хлопець зі здоровим глуздом і вибере найчарівнішу дівчину це Катю!;

Для мене показовим буде те, що відбуватиметься після вибору холостяка. Він так "ретельно" колупав поступки та слова учасниць, під мікроскопом. Сам неодружений – слабенький».

«Будемо оптимістами! Оптимізм заряджає та надає сили! Цього року ми переможемо, адже світло завжди перемагає середньовіччя. Ми працюватимемо кожен на своєму фронті, втілюючи свої задуми та мрії. Ставитимемо і досягатимемо найсміливіші цілі» - пише Решетник.

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