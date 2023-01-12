Телеведущий Григорий Решетник, который много лет работает на телевидении и вел проекты "Холостяк" и "Холостячка" решил перед финалом проекта показать, что происходило перед финалом. Он показал специально корткий отрывок после со съемок, вспомнив, что они проходили целый год тому назад.

«Прошел год от дня съемок 🎥 И осталось 2 дня до финала @holostyakstb 🌹 Будет очень 🤩 Ожидаете?» - поинтересовался ведущий.

По мнению украинцев, они уже знают победительницу из двух финалисток – Катерина это или Саша.

«Выберет Сашу, но ближе по душе Катя!; Ну выберет он Сашу, а жить с ней не будет; Выберет Сашу, или Гришу

Видела несколько сливов, что победит Катя. Но очень быстро разойдутся. Теперь вот выжидаю ли правда или спецом мульку бросили и Саша выигрывает 🤨😏;

Саша очень девчонка нервная я думаю он парень со здравым смыслом и выберет самую очаровательную девушку это Катю!;

Для меня показательно будет то, что будет происходить после выбора холостяка. Он так "тщательно" ковырял уступки и слова участниц, под микроскопом. Сам холостячек – слабенький».

«Будем оптимистами! Оптимизм заряжает и придает силы! В этом году мы Победим, ведь свет всегда побеждает средневековье. Мы будем работать каждый на своем фронте, воплощая свои замыслы и мечты. Будем ставить и достигать самые смелые цели» - пишет Решетник.

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