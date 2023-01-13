Українська актриса, зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал показала, як виглядала у дитинстві. На фото вона позує, зокрема з братами: двоюрідним Андрієм, з яким у зірки півроку різниці, та з рідним Сергієм. Кадри знаменитість поширила у своїх Instagram-stories.

Кошмал зауважила, що її передплатникам подобається переглядати архівні знімки. Акторка показала себе ще зовсім маленькою. На деяких фотографіях Анна Кошмал позувала разом із братами Андрієм та Сергієм.

Також знаменитість опублікувала знімок, на якому помітно, як її маленький син Михайло схожий на неї.

"Тут дуже схожа на Мишка (тобто навпаки). Відразу видно, що зі мною краще не жартувати", - написала Анна Кошмал.

Були опубліковані також фото, де вони дуріють разом із братом та фотографуються на Хрещатику. Також зірка згадала новорічні свята у школі. Анні тоді для повноцінного образу бабуся пошила штани за ніч.

"Штани з тюлю пошиті за ніч бабусею - це вам не хухри-мухри", - пожартувала актриса.

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