Украинская актриса, звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал показала, как выглядела в детстве. На фото она позирует, в частности с братьями: двоюродным Андреем, с которым у звезды полгода разницы, и с родным Сергеем. Кадры знаменитость распространила в своих Instagram-stories.

Кошмал заметила, что ее подписчикам нравится просматривать архивные снимки. Актриса показала себя еще совсем маленькой. На некоторых фотографиях Анна Кошмал позировала вместе с братьями Андреем и Сергеем.

Также знаменитость опубликовала снимок, на котором заметно, как ее маленький сын Михаил похож на нее.

"Здесь очень похожа на Мишу (то есть наоборот). Сразу видно, что со мной лучше не шутить", — написала Анна Кошмал.

Были опубликованы также фото, где они дурачатся вместе с братом и фотографируются на Крещатике. Также звезда вспомнила новогодние праздники в школе. Анне тогда для полноценного образа бабушка сшила штаны за ночь.

"Брюки из тюля сшиты за ночь бабушкой — это вам не хухры-мухры", — пошутила актриса.

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.

Как сообщала Politeka, звезда "Сватов" Кошмал поделилась рецептом счастья для украинцев.

Также Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал объяснила, ради кого снималась с путинистом Добронравовым.