Украинская актриса, звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал показала, как выглядела в детстве. На фото она позирует, в частности с братьями: двоюродным Андреем, с которым у звезды полгода разницы, и с родным Сергеем. Кадры знаменитость распространила в своих Instagram-stories.
Кошмал заметила, что ее подписчикам нравится просматривать архивные снимки. Актриса показала себя еще совсем маленькой. На некоторых фотографиях Анна Кошмал позировала вместе с братьями Андреем и Сергеем.
Также знаменитость опубликовала снимок, на котором заметно, как ее маленький сын Михаил похож на нее.
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"Здесь очень похожа на Мишу (то есть наоборот). Сразу видно, что со мной лучше не шутить", — написала Анна Кошмал.
Были опубликованы также фото, где они дурачатся вместе с братом и фотографируются на Крещатике. Также звезда вспомнила новогодние праздники в школе. Анне тогда для полноценного образа бабушка сшила штаны за ночь.
"Брюки из тюля сшиты за ночь бабушкой — это вам не хухры-мухры", — пошутила актриса.
Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.
Как сообщала Politeka, звезда "Сватов" Кошмал поделилась рецептом счастья для украинцев.
Также Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал объяснила, ради кого снималась с путинистом Добронравовым.