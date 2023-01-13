Популярна українська співачка Ліда Лі, яка була підопічною музичного лейбла Монатика, та брала участь у шоу "Танці зі зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала милі фото на тлі вечірнього Києва та звернулася до шанувальників із запитанням.

Як видно, на нових знімках Ліда відбита у світлі вогнів вечірньої столиці. Перед камерою вона з'явилася в затишному образі – на ній чорний светр із коміром та тепла дублянка з хутром. Волосся артистки розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж, вона пронизливо дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації Ліда Лі зачепила за живе шанувальників своїм запитанням: "Найголовніше, що сталося з тобою у попередньому році?" Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію зірки, відповідаючи на її запитання:

"Мабуть, з нами всіма сталося одне".

"Везіння, тому що без нього я могла б бути вбита".

"Не зламатися і залишитися з близькими поряд, попри все".

"Переоцінка цінностей та переосмислення себе".

"Команда, поряд з якою не страшно вчитися та йти вперед".

"Те, що сталося, важко описати словами".

"Породила другу дитину, сестричку синочку. Нереальне кохання між ними. До того ж патріотку, у День Конституції. До того ж у рідному Києві".

"Доросління, мудрість".

"Розібралася у собі, стала сильнішою духовно".

"Розставила реальні пріоритети та цінності".

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