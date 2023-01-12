Популярна українська балерина, багаторічна суддя шоу "Танців з зірками" та директор Київського хореографічного коледжу Катерина Кухар, яка разом із чоловіком виховує двох дітей, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка поділилася елегантним фото та розповіла про результати роботи її балетного коледжу під час війни.

"Хочу залишити цей пост як нагадування: навіть у темні часи маємо віру, команду та однодумців, з якими змінюємо світ на краще! Незважаючи на все, 2022 рік був продуктивним для @ksbc_official. Разом із супер командою коледжу ми продовжували боротися за майбутнє дітей та багато чого встигли. Працюємо далі, щоб наш український балет полонив серця глядачів інших фестивалів та виконавців по всьому світу", - написала Кухар та детально описала, що вдалося зробити за минулий рік.

Українці не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію Каті:

"Які ви молодці!".

"Дякую вам щиро".

"Люблю і захоплююся".

"Пишаюся, і велике вам спасибі".

"Щиро вам дякуємо!".

"Така тендітна і стільки на своїх плечах несете. Ви найкраща у всьому світі!".

"Як порцелянова статуетка".

"Яка чарівна красуня".

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