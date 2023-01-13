Популярная украинская певица Лида Ли, которая была подопечной музыкального лейбла Монатика, и принимала участие в шоу "Танці з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила милые фото на фоне вечернего Киева и обратилась к поклонникам с вопросом.
Как видно, на новых снимках Лида запечатлена в свете огней вечерней столицы. Перед камерой она появилась в уютном образе – на ней черный свитер с воротником и теплая дубленка с мехом. Волосы артистки распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж, она пронзительно смотрит в объектив.
В подписи к публикации Лида Ли задела за живое поклонников своим вопросом: "Самое главное, что произошло с тобой в предыдущем году?". Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, отвечая на ее вопрос:
"Пожалуй, с нами всеми случилось одно".
"Везение, потому что без него я могла бы быть убита".
"Не сломаться и остаться с близкими рядом, несмотря ни на что".
"Переоценка ценностей и переосмысление себя".
"Команда, рядом с которой не страшно учиться и идти вперед".
"То, что произошло, трудно описать словами".
"Родила второго ребенка, сестричку сыночку. Нереальная любовь между ними. К тому же патриотку, в День Конституции. К тому же в родном Киеве".
"Взросление, мудрость".
"Разобралась в себе, стала сильнее духовно".
"Расставила реальные приоритеты и ценности".
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