Відома українська співачка Ані Лорак, яка спочатку війни мовчить, не кажучи про напад росії на Україну, і продовжує виступати в країні-агресорі, часто ділиться з шанувальниками в Instagram подробицями свого життя. Так, цього разу запроданка виклала відео, в якому показала себе з молодим чоловіком.

Схоже, це новий коханий Лорак, тому що на відео вони ніжно обіймаються. Як видно, парочка знята у цікавій локації біля води, співачка ніби замерзла, а хлопець її зігріває. До речі, новий бойфренд 44-річної артистки сильно молодший за неї.

У підписі до публікації Лорак загадково написала: "Починається щось нове". Російські шанувальники відразу почали засипати свою зірку лайками і коментарями:

"Нехай цей новий початок нехай не має кінця".

"Так чудово бачити вас із такою чарівною посмішкою".

"Така маленька, тендітна дівчинка".

"Нехай цей початок стане щасливим".

"На душі радісно бачити вас такою щасливою, бачити цей блиск у ваших очах".

"Кароліна, яка ви прекрасна".

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