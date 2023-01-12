Популярна українська актриса Ксенія Мішина, яка була героїнею першого сезону реаліті-шоу "Холостячка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу актриса опублікувала незвичайне фото та зробила зізнання про свою любов до України.

Як видно, на новій фотографії Ксенія відбита у темній кімнаті з чорним шкіряним диваном, на якому розмістилася. Перед камерою актриса з'явилася в елегантному чорному піджаку, її довге розкішне волосся розпущене, а на обличчі легкий природний макіяж, що підкреслює природні риси.

У підписі до публікації Мішина написала: "Вони називають нашу реальність "sensitive content", а ми пишемо їм листи: "Художник потрібен своєму народу та всьому світу тільки тоді, коли його творчість поєднується з криком його нації". Я з тобою 🇺🇦" .

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Які точні слова".

"Шикарна".

"Неймовірна".

"Красива дуже".

"Дуже влучно".

"Нереальна".

"Дуже красива".

"Це точно".

"Прекрасна".

"Ви дуже красива та розумна, із задоволенням читаю Ваші пости".

"Наша красуня. Прекрасна актриса та людина. Гідна дочка України".

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