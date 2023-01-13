12 січня українська виконавиця Злата Огневич відзначає день народження. Артистці виповнилося 37 років. Цей святковий день вона вирішила провести у Карпатах. У Instagram Злата поділилася фото та відео, на яких показала, що зараз знаходиться у Буковелі та постала в українському традиційному костюмі. Фото були опубліковані у неї в Сторіз.

У Буковелі артистка Злата Огневич більше поринула в українську історію, приміряла традиційний костюм гуцулки. І, звісно, ​​не обійшлося без давньої української магії. На що саме гадала Огневич, вона не розповіла. Співачка також порадувала місцевих мешканців своїм співом української колискової.

Злата Огневич просто обожнює традиційний український одяг та може похвалитися величезною колекцією етнічних костюмів. Під час відпочинків вона не змогла собі відмовити та приміряла традиційне вбрання у гуцульському стилі.

Злата Огневич одяглася в теплий кожух, розшитий українськими традиційними візерунками, сукню вишиванку і пов'язала на голові платок. При цьому співачка обійшлася без макіяжу на обличчі та похвалилася природною красою. Душа України буквально передалася у її образі.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

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