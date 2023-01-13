12 января, украинская исполнительница Злата Огневич отмечает день рождения. Артистке исполнилось 37 лет. Этот праздничный день она решила провести в Карпатах. В Instagram Злата поделилась фото и видео, на которых показала, что сейчас находится в Буковеле и предстала в украинском традиционном костюме. Фото были опубликованы у нее в Сториз.

В Буковеле артистка Злата Огневич больше погрузилась в украинскую историю, примерила традиционный костюм гуцулки. И, конечно, не обошлось без древней украинской магии. На что именно гадала Огневич, она не рассказала. Певица также порадовала местных жителей своим пением украинской колыбельной.

Злата Огневич просто обожает традиционную украинскую одежду и может похвастаться огромной коллекцией этнических костюмов. Во время отдыхв она не смогла себе отказать и примеряла традиционный наряд в гуцульском стиле.

Злата Огневич облачилась в теплый кожух, расшитый украинскими традиционными узорами, платье вышиванку и повязала на голове хустку. При этом певица обошлась без макияжа на лице и похвасталась естественной красотой. Душа Украины буквально передалась в ее образе.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.