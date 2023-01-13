Популярний український кулінар, шоумен та блогер Євген Клопотенко, який був переможцем одного із сезонів шоу "Майстер Шеф", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу ресторатор показав кумедне відео, на якому готує цікавий салат із хурмою, та пропонує українцям цей рецепт.

За словами Євген, помідори взимку "пахнуть нічим" і їх варто поки що відправити "на відпочинок". Тим часом він пропонує незвичайну альтернативу томатам – зимовий фрукт хурма, який можна додавати навіть до салатів. Власне, саме це у своєму відео кухар і робить – готує салат із хурмою, сиром та руколою.

У підписі до публікації Клопотенко розкрив подробиці: "Місце хурми - у салатах. Це не просто щоб взяти і з’їсти, це як зимовий помідор. А ви берете і ігноруєте хурму з її потенціалом. Не робіть так, вона ж прекрасна. Тримайте інструкцію по використанню. От просто зробіть як я пропоную, і довіртеся. Вам треба хурма, пружний сир, рукола, оливкова олія та лимон. Отже, сир та хурму ріжете кубиком, у тому і буде вся смакова магія: бо воно однакове за розміром, але різне за смаком, соковитістю і пружністю. Вашому роту буде прям добре. Потім рукола, лимон і оливкова олія. Змішуєте і насолоджуєтеся".

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