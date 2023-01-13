Популярный украинский кулинар, шоумен и блогер Евгений Клопотенко, который был победителем одного из сезонов шоу "Мастер Шеф", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз ресторатор показал забавное видео, на котором готовит интересный салат с хурмой, и предлагает украинцам этот рецепт.

По словам Евгений, помидоры зимой "пахнут ничем" и их стоит пока отправить "на отдых". Тем временем он предлагает необычную альтернативу томатам – зимний фрукт хурма, который можно добавлять даже в салаты. Собственно, именно это в своем видео повар и делает – готовит салат с хурмой, сыром и рукколой.

В подписи к публикации Клопотенко раскрыл подробности: "Место хурмы – в салатах. Это не просто чтобы взять и съесть, это как зимний помидор. А вы берете и игнорируете хурму с ее потенциалом. Не поступайте так, она же прекрасна. Следуйте инструкциям по использованию. Вот просто сделайте, как я предлагаю, и доверьтесь. Вам нужна хурма, твердый сыр, руккола, оливковое масло и лимон. Итак, сыр и хурму режете кубиком, в том-то и будет вся вкусовая магия: ибо оно одинаковое по размеру, но разное по вкусу, сочности и упругости. Вашему рту будет прям хорошо. Затем руккола, лимон и оливковое масло. Смешиваете и наслаждаетесь".

Напомним, "Даже в темные времена…": Кухар рассказала, что сделала для украинского балета с начала войны.

Как сообщала Politeka, "Я с тобой": "Холостячка" Мишина удивила неожиданным откровением, фото.

Также Politeka писала, что "Начинается что-то новое": запроданка Лорак показала всем нового любовника, видео.