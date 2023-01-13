Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна та народила йому сина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала серію знімків із нової фотосесії та захопила виглядом стрункої фігури.

Як видно, на нових чорно-білих фотографіях Даша з'явилася у жіночному образі – на ній вузька чорна сукня закритого типу, яка підкреслила підтягнуту фігуру та стрункі ноги. Волосся дівчини зібране в недбалу зачіску з пасмами, що вибиваються, а на обличчі легкий макіяж з виразними рисами.

У підписі до публікації Квіткова нічого не написала, зате шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію блогерки:

"Даша, звідки така шикарна сукня? Це просто бомба!".

"Даша, Ви прекрасні. А чорно-білі фотографії ще більше підкреслюють вашу красу та настрій!"

"Красива".

"Вау, дуже тендітна".

"Така жіночна і витончена".

"Це дуже атмосферно".

"Як можна бути настільки гарною".

"Яка красива. Ви мотивуєте тисячі дівчат ставати найкращою версією себе".

"Красива класика або класична краса. В обох випадках красуня".

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