Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна та народила йому сина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала серію знімків із нової фотосесії та захопила виглядом стрункої фігури.
Як видно, на нових чорно-білих фотографіях Даша з'явилася у жіночному образі – на ній вузька чорна сукня закритого типу, яка підкреслила підтягнуту фігуру та стрункі ноги. Волосся дівчини зібране в недбалу зачіску з пасмами, що вибиваються, а на обличчі легкий макіяж з виразними рисами.
У підписі до публікації Квіткова нічого не написала, зате шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію блогерки:
"Даша, звідки така шикарна сукня? Це просто бомба!".
"Даша, Ви прекрасні. А чорно-білі фотографії ще більше підкреслюють вашу красу та настрій!"
"Красива".
"Вау, дуже тендітна".
"Така жіночна і витончена".
"Це дуже атмосферно".
"Як можна бути настільки гарною".
"Яка красива. Ви мотивуєте тисячі дівчат ставати найкращою версією себе".
"Красива класика або класична краса. В обох випадках красуня".
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