Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила серию снимков из новой фотосессии и восхитила видом стройной фигуры.
Как видно, на новых черно-белых фотографиях Даша появилась в женственном образе – на ней узкое черное платье закрытого типа, которое подчеркнуло подтянутую фигуру и стройные ноги. Волосы девушки собраны в небрежную прическу с выбивающимися прядями, а на лице легкий макияж с выразительными чертами.
В подписи к публикации Квиткова ничего не написала, зато поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши:
"Даша, откуда такое шикарное платье? Это просто бомба!".
"Даша, Вы прекрасны. А черно-белые фотографии еще больше подчеркивают вашу красоту и настроение!".
"Красивая".
"Вау, очень хрупкая".
"Такая женственная и изящная".
"Это очень атмосферно".
"Как можно быть столь красивой".
"Какая красивая. Вы мотивируете тысячи девушек становиться лучшей версией себя".
"Красивая классика или же классическая красота. В обоих случаях красавица".
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