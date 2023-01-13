Так, деякі користувачі соцмереж впевнені, що для конкурса можна було обрати іншу красуню, пише Politeka.net.
Нагадаємо, костюм представниці України Вікторії Опанасенко на конкурсі "Міс Всесвіт-2022" став потрясінням для глядачів. Опанасенко з'явилася на сцені в костюмі «Воїн Світла», який створила Леся Патока.
Глядачі з різних куточків світу, говорячи про свої враження, називали українку переможницею конкурсу костюмів, красунею і порівнювали Опанасенко з героїнями фільмів про супер-жінок і дів-воїтельок.
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Але Опанасенко дісталися не тільки компліменти, і й порція критики. Так, деякі українці заявили, що можна було обрати для участі у конкурсі «Міс Всесвіт-2022» іншу красуню.
«Дуже ефектне вбрання, гарна дівчина, але.....як на мене... В Україні є дівчата з більш яскравішою зовнішністю. За вбрання окремий +»,
«Не в образу дівчині, вона симпатична, але для такого конкурсу треба вибирати гарних, і у нас таких багато, але не всі можуть пробитися», «Гарна, але не найгарніша. Правильно написали, як усі. Дуже вже вона зроблена, Я маю на увазі уколи»,
«Щось таке не таке. Можно було б і кращу вибрати модель», «Гарна дівчина. Але вибачте, українка не білявка і риси обличчя інші»,
«Як на мене, можна було б когось природніше і молодше вибрати».
Нагадаємо, що українку на "Міс Всесвіт-2022" спіткала неприємність.
Також повідомлялось, що Вікторія Опанасенко викликала фурор своєю появою на сцені "Міс Всесвіт-2022" в обладунках "Воїна світла".
Крім того, Politeka.net писала, що дівчиною з гулянки в Куршевелі виявилася "Міс Україна Всесвіт" - як вона виглядає.