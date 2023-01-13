Популярна телеведуча Катерина Осадча вирішила розкрити завісу свого проєкту «Пошука зниклих», який став її основною роботою після початку повномасштабної війни.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Катя детальніше розповіла про людей, які працюють разом із нею.

"Сьогодні почну розкривати завісу «Пошуку зниклих» та розповідати вам про наших волонтерів. Ви багато питали про те, як відбувається наша робота.👩🏻‍💻Волонтер це людина, яка згодилась благодійно (безоплатно) допомагати в тій, чи іншій справі. Усі наші волонтери дуже різні - хтось прийшов з досвідом та займається зрозумілою для себе справою, але більшість з них це ті, хто просто хотів допомогти та вчитися новому в процесі роботи", — пише Катерина Осадча.

У «Пошуку зниклих» є декілька напрямів роботи:

✅ручний пошук - дівчата ведуть комунікацію з родичами, шукають все що можна знайти в мережі і за допомогою пошуковців волонтерів на місцях;

✅пошук списків;

✅оцифровка списків;

✅SMM - відповідальні за усе, що ви бачите у соціальних мережах проєкту. Сюди входять журналісти, копірайтери, дизайнери та smm-менеджери;

✅ модерація і публікація заявок.

Щотижня за допомогою спільної роботи волонтерів «Пошуку зниклих» встановлюється місцезнаходження від 10 до 20 людей.

Нагадаємо, Катя Осадча збиралася на роботу без світла й води та показала, що з цього вийшло.

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