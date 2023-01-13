В этот раз на своей странице в Instagram Катя подробнее рассказала о людях, работающих вместе с ней.
"Сегодня начну раскрывать занавес «Поиска пропавших» и рассказывать вам о наших волонтерах. Вы много спрашивали о том, как происходит наша работа. Волонтер это человек, который согласился благотворительно (безвозмездно) помогать в том или ином деле. Все наши волонтеры очень разные – кто-то пришел с опытом и занимается понятным для себя делом, но большинство из них это те, кто просто хотел помочь и учиться новому в процессе работы", — пишет Екатерина Осадчая.
В «Поиске пропавших» есть несколько направлений работы:
✅ручный поиск – девушки ведут коммуникацию с родственниками, ищут все что можно найти в сети и с помощью поисковиков волонтеров на местах;
✅поиск списков;
✅оцифровка списков;
✅SMM – ответственны за все, что вы видите в социальных сетях проекта. Сюда входят журналисты, копирайтеры, дизайнеры и smm-менеджеры;
✅ модерация и публикация заявок.
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Еженедельно с помощью совместной работы волонтеров «Поиска пропавших» устанавливается местонахождение от 10 до 20 человек.
Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.
Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.
Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратились к украинцам после российских обстрелов.