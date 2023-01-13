Артистка, відома своїми виступами у програмах «Голос країни», «Х-фактор» та «Жіночий квартал», на своїй сторінці в Instagram розповіла, що останнім часом надзвичайно привертає її увагу.

"Люди, які здатні залишатися при своїй думці попри все. Зараз, коли популярність соціальних мереж зростає, дуже легко втратити свою індивідуальність. Блогери стали головними авторитетами. Не помічаючи того, ми починаємо ставитися до оточення з призми поглядів своїх кумирів. Як же важливо іноді в тиші обдумати власні бачення та переконання. А можливо темрява існує для того щоб побачити, а тиша - щоб почути?", — пише Еліна Мбані.

Зірка «Квартал 95» зізнається, що останнім часом вона вчиться говорити «ні» нецікавим проектам, несмачній їжі, негарному одягу, неналежному ставленню до себе і т.д.

"І у мене виходить, тому що я не живу за принципами, які нав‘язує суспільство. У мене є чітка думка та свої цілі. Бути популярним - це щоденно нести відповідальність, доносити сенси. Але ж хто сказав що усі знаменитості мають ці сенси? Іноді блиск заважає побачити, а крик - почути. Тому варто йти по життю за руки з власною впевненістю. І тоді відчиниться чимало нових дверей. Це я знаю точно!", — наголосила артистка.

Нагадаємо, з'ясувалось, чому зірка Квартал 95 зникла зі сцени.

Також повідомлялося, що артист Квартал 95 "порвав" YouTube новою пародією.

Крім того, Politeka.net писала, що зірка "Жіночого кварталу" розповіла про стосунки з Юрієм Ткачем.