Цього разу Великий висміяв зустріч президента Росії Володимира Путіна з нібито матерями військовослужбовців, пише Politeka.net.

«Дякую, що знайшли час посидіти на карантині два тижні заради того, щоб поспілкуватися зі мною якихось кілька хвилин. Ви знаєте, як президент я розумію вас як мам, які своїх синів, можна сказати, вигодовували, виношували, а тепер вони їдуть туди негодовані, щоб їх там викошували», - каже Великий в образі Путіна.

Герой нової гострої пародії Великого стверджує, що така ситуація «набагато краща, ніж безславно окочуритись» в Росії від алкоголізму або потрапивши в ДТП.

«У нашій країні, як ви розумієте, варіантів небагато. Я буквально за півгодини до вас спілкувався з однією російською матір'ю, у якої також двоє синів, Хрюша та Степашка. І що вражає – вона заявила, що готова поїхати в Україну разом із ними. Та ви її все добре знаєте, це Ангеліна Вовк. Колись завдяки їй ваші діти могли засипати під її розповіді, а тепер завдяки мені ваших дітей засипатимуть під мої розповіді…», - тріумфує «лідер держави».

Менш ніж за добу пародія у виконанні зірки "Квартал 95" зібрала майже 400 тисяч переглядів. Захоплені юзери YouTube засипали Великого компліментами.

«Великий Актор Великої Країни з Великим Президентом! З любов'ю із Тбілісі», «Черговий шедевр! Бравісімо, Юрію! Дякую, що бабу Ліну Вовк протягли, вже як вона зганьбилася зі своєю дурною заявою, просто сором!», «Юрію, ви показали цей парад виродків у всій його моторошній правді. Гіркій правді людоїдського абсурду, що переміг. Це вже не пародія. Це сатира найвищого рівня. Браво!», «Аплодую стоячи!», «Юра ти великий, Так тримати Слава Україні».

Нагадаємо, раніше Юрій Великий висміяв Лукашенка.

Також повідомлялося, що зірка Квартал 95 "котком" проїхався по прес-секретарю Кремля Пєскову.

Раніше разом із зіркою "Жіночого кварталу" Великий зняв пародію на окупанта та його дружину.