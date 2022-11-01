Акторка «Жіночого кварталу» Ірина Гатун розповіла, чи є в неї чоловік в реальному, а не сценічному житті, і хто допоміг їй виїхати з Києві після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Як відомо, сценічним чоловіком Гатун є актор Володимир Шумейко. Цю пару люблять і знають мільйони глядачів.

Але, як виявилося, у житті реальному Гатун все ще самотня.

«Бог його ще береже», - шуткує акторка про чоловіка, якого колись зустріне.

До речі, спочатку Ірину запрошували в «Жіночий квартал» тільки для окремих номерів, офіційною резиденткою вона стала лише з часом. Акторка розповіла, що з її боку було дві умови – вона паралельно залишається в театрі «Чорний квадрат» і в «Жіночий квартал» вон не приходить на чиєсь місце.

Тим, хто завжди підтримає Ірину є актор Юрій Ткач.

«Завжди підійде і скаже, що було не так, що вдалося краще. І його я слухаю», - розповіла Ірина в інтерв’ю ЖВЛ.

Сам він і його дружина Вікторая стали для зірки «Жіночого квартала» тими друзями, які не кидають в біді. Після 24 лютого Ірина з Юрієм Ткачем, його дружиною Вікторією і їх донечкою Лізою виїхали до друзів у приватний будинок.

Потім жінки і дівчинка виїхали до Болгарії, де разом з іншими українками бралися за будь-яку роботу.

Наразі Ірина Гатун, а такж інші зірки «Жіночого кварталу» і «Вечірнього кварталу» в Україні дають благодійні вистави для переселенців, військових, медиків.

Нагадаємо, Нацвідбір Євробачення відбудеться без участі Андрія Данилка - що сталося.

Також повідомлялось, що Юрій Ткач розповів про трагедію і "Лізі сміху".

Крім того, Politeka.net писала, чи знали Ткач, Кошовий та інші зірки Кварталу про вторгнення росії заздалегідь.