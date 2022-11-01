Як відомо, сценічним чоловіком Гатун є актор Володимир Шумейко. Цю пару люблять і знають мільйони глядачів.
Але, як виявилося, у житті реальному Гатун все ще самотня.
«Бог його ще береже», - шуткує акторка про чоловіка, якого колись зустріне.
До речі, спочатку Ірину запрошували в «Жіночий квартал» тільки для окремих номерів, офіційною резиденткою вона стала лише з часом. Акторка розповіла, що з її боку було дві умови – вона паралельно залишається в театрі «Чорний квадрат» і в «Жіночий квартал» вон не приходить на чиєсь місце.
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Тим, хто завжди підтримає Ірину є актор Юрій Ткач.
«Завжди підійде і скаже, що було не так, що вдалося краще. І його я слухаю», - розповіла Ірина в інтерв’ю ЖВЛ.
Сам він і його дружина Вікторая стали для зірки «Жіночого квартала» тими друзями, які не кидають в біді. Після 24 лютого Ірина з Юрієм Ткачем, його дружиною Вікторією і їх донечкою Лізою виїхали до друзів у приватний будинок.
Потім жінки і дівчинка виїхали до Болгарії, де разом з іншими українками бралися за будь-яку роботу.
Наразі Ірина Гатун, а такж інші зірки «Жіночого кварталу» і «Вечірнього кварталу» в Україні дають благодійні вистави для переселенців, військових, медиків.
Нагадаємо, Нацвідбір Євробачення відбудеться без участі Андрія Данилка - що сталося.
Також повідомлялось, що Юрій Ткач розповів про трагедію і "Лізі сміху".
Крім того, Politeka.net писала, чи знали Ткач, Кошовий та інші зірки Кварталу про вторгнення росії заздалегідь.