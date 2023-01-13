Артистка, известная своими выступлениями в программах "Голос країни", "Х-фактор" и "Женский квартал", на своей странице в Instagram рассказала, что в последнее время чрезвычайно привлекает ее внимание.

"Люди, которые способны оставаться при своем мнении несмотря на все. Сейчас, когда популярность социальных сетей растет, очень легко потерять свою индивидуальность. Блогеры стали главными авторитетами. Не замечая того, мы начинаем относиться к окружению с призмы взглядов своих кумиров. Как же важно иногда в тишине обдумать собственные видения и убеждения. А возможно, тьма существует для того чтобы увидеть, а тишина - чтобы услышать?", - пишет Элина Мбани.

Звезда «Квартал 95» признается, что в последнее время она учится говорить «нет» неинтересным проектам, невкусной пище, некрасивой одежде, ненадлежащему отношению к себе и т.д.

"И у меня получается, потому что я не живу по принципам, которые навязывает общество. У меня есть четкое мнение и свои цели. Быть популярным - это ежедневно нести ответственность, доносить смыслы. Но кто сказал что все знаменитости имеют эти смыслы? Иногда блеск мешает увидеть, а крик - услышать. Поэтому стоит идти по жизни за руки с собственной уверенностью. И тогда откроется немало новых дверей. Это я знаю точно!", - подчеркнула артистка.

Напомним, выяснилось, почему звезда Квартал-95 исчезла со сцены.

Также сообщалось, что артист Квартал 95 "порвал" YouTube новой пародией.

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