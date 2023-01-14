Євген Клопотенко запропонував українцям приготувати плов з булгуром, свининою та буряком.

"А що як у загальновідомих рецептах моркву замінити буряком? Ми поставили собі це питання і спробували реалізувати новий підхід у приготуванні плову. Натхненні процесом, пішли ще далі, та зробили страву не з традиційного рису, а з булгуру. Вийшло напрочуд яскраво та смачно! Наш плов отримав не тільки новий яскравий колір, а й ніжний горіховий посмак, що притаманний булгуру", — радить зірка "Мастер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

500 г свинини (задня частина)

250 г булгуру

100 мл соняшникової олії

1 цибуля

1 буряк

1 ст. л. томатної пасти

500 мл води

1 головка часнику

сіль та перець до смаку

+ зіра та кмин до смаку

Помийте свинину, зачистьте від плівок та наріжте середніми порційними шматочками. Цибулю очистьте від лушпиння та наріжте середніми кубиками. Буряк помийте, очистьте від шкірки та наріжте тонкими брусочками.

Розігрійте пательню зі 100 мл соняшникової олії, перекладіть свинину та обсмажте з усіх боків до появи рум’яної скоринки. Додайте цибулю та смажте на середньому вогні протягом 5 хвилин, доки вона не стане м’якою. Перекладіть на пательню буряк та смажте все разом ще 5 хвилин, періодично помішуючи.

Далі додайте томатну пасту, сіль та перець до смаку. За бажанням Клопотенко також пропонує використати ½ ч. л. зіри та ½ ч. л. кмину. Перемішайте та смажте всі інгредієнти ще 3 хвилини.

Пересипте все з пательні в казанок чи каструлю з товстим дном. Всипте булгур, влийте 0,5 л води та посоліть до смаку. Рідина повинна повністю покрити всі інгредієнти. Покладіть зверху головку часнику. Доведіть до кипіння, накрийте кришкою, зменште вогонь до маленького та готуйте 20 хвилин. Потім перемішайте, знову накрийте кришкою та готуйте ще 20 хвилин на тому ж мінімальному вогні.

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