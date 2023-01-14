Евгений Клопотенко предложил украинцам приготовить плов с булгуром, свининой и свеклой.

"А что если в общеизвестных рецептах морковь заменить свеклой? Мы задали себе этот вопрос и попытались реализовать новый подход в приготовлении плова. Вдохновленные процессом, пошли еще дальше, и сделали блюдо не из традиционного риса, а из булгура. Получилось удивительно ярко и вкусно! Наш плов получил не только новый яркий цвет, но и нежный ореховый вкус, присущий булгуру", — советует звезда «Мастер Шеф».

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

500 г свинины (задняя часть)

250 г булгура

100 мл подсолнечного масла

1 луковица

1 свекла

1 ст. л. томатной пасты

500 мл воды

1 головка чеснока

соль и перец по вкусу

+ зира и тмин по вкусу

Вымойте свинину, зачистите от пленок и нарежьте средними порционными кусочками. Лук очистите от шелухи и нарежьте средними кубиками. Свеклу помойте, очистите от кожуры и нарежьте тонкими брусочками.

Разогрейте сковороду со 100 мл подсолнечного масла, переложите свинину и обжарьте со всех сторон до появления румяной корочки. Добавьте лук и жарьте на среднем огне в течение 5 минут, пока он не станет мягким. Переложите на сковороду свеклу и жарьте все еще 5 минут, периодически помешивая.

Далее добавьте томатную пасту, соль и перец по вкусу. По желанию Клопотенко предлагает использовать также ½ ч. л. зиры и ½ ч. л. тмина. Перемешайте и жарьте все ингредиенты еще 3 минуты.

Пересыпьте все из сковороды в котелок или кастрюлю с толстым дном. Всыпьте булгур, влейте 0,5 л воды и посолите по вкусу. Жидкость должна полностью покрыть все ингредиенты. Положите сверху головку чеснока. Доведите до кипения, накройте крышкой, убавьте огонь до маленького и готовьте 20 минут. Затем перемешайте, снова накройте крышкой и готовьте еще 20 минут на том же минимальном огне.

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