Кароль нещодавно взяла участь у кількох фотосесіях, підібравши доволі несподівані образи. Одна тільки чорна сукня за сто тисяч гривень вразила українців.
У мережі вирішили написати, які зйомки артистки, зроблені останнім часом, їм сподобалися:
«Червоне – то кохання, а чорне – то журба; Обидва образи гарні; у кожній зйомці чарівна, просто шик блиск та краса!
Ідеальна і перша, і друга; як тут можна вибрати? Класно, як у Діда Мороза; Тіні все підходить, вона гарна в обох випадках; Миле, чарівне та бажане кошеня;
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Тіна, вибач, але я вважаю, що таке вбрання недоречне в цей важкий період для України. Ще раз пробач".
Раніше артистка прокоментувала зйомку:
«Крізь важкі часи та війну водночас наш обов'язок — бути ВЖЕ на висоті в усьому. Творити, надихати, бути креативними. Наша місія, крім захисту Батьківщини, відкрити світові нову державу, де все досконало. Від суспільства до сервісу. Решту ми відбудуємо. Я люблю нашу країну та наш світ у ній», — написала Кароль.
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