Знаменитая украинская исполнительница Тина Кароль в наряде за сто тысяч смутила некоторых украинцев.

Кароль недавно приняла участие в нескольких фотосессиях, подобрав довольно неожиданные образы. Одно только черное платье за сто тысяч гривен поразило украинцев.

В сети решили написать, какие съемки артистки, сделанные за последнее время, им понравились больше:

«Червоне - то любов, а чорне - то журба; Оба образа хороши; в каждой съемке очаровательная, просто шик блеск и красота!

Идеальная и первая, и вторая; как тут можно выбрать?; Классно, как у деда Мороза; Тине все подходит, она красива в обеих вариантах; Милое, очаровательное и желанное котятко;

Тина, прости, но я считаю, что такие наряды неуместны в этот тяжелый период для Украины. Еще раз прости».

Ранее артистка прокомментровала съемку:

«Сквозь тяжелые времена и войну одновременно наша обязанность — быть УЖЕ на высоте во всем. Творить, вдохновлять, быть креативными. Наша миссия, кроме защиты Родины, открыть миру новое государство, где все в совершенстве. От общества до сервиса. Все остальное мы отстроим. Я люблю нашу страну и наш мир в ней», — написала Кароль.

Напомним, кума Лорак Подкопаева обратилась к украинцам из Америки.

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