Ольга Цибульська вирішила з гумором підійти до однієї з улюблених тем. Вона показала типи людей зі своїми видами пофігізму.

«Є три види. Кольоровий – коли тобі все фіолетово. Музичний – тобі все по барабану. Геометричний, коли тобі паралельно» - відбулася жартами Ольга.

Українці підтримали зауваження Цибульської:

«Музичний – але не барабаном, а цимбалами); Яка ти класна 😍; До – комбо, тому що всі три разом 🤣; Ви неймовірна;

Хороша ти 🔥 а який худий ❤️; Є ще анатомічний вид пофігізму; А як же органічний коли тобі пох 😂;

Ще є ізотермічний 😂 коли ні холодно, ні спекотно); О, ще дві згадала, цитрусовий, коли тобі апельсиново».

Раніше виконавиця показала, що серед трендів в українських чартах досі можна зустріти INSTASAMKA чи інших артистів із Росії.

"От музичні топ-чарти, які я отримала вчора. Ці чарти на стрімінгах формуються від реальних прослуховувань. І поки нам на голову летять ракети з росії, наш слухач обирає місцеву інстасамку? Ви серйозно?", - звернулася до українців Оля Цибульська.

Нагадаємо, співачка Оля Цибульська розповіла, чому наважилася показати чоловіка вперше за 20 років, фото.

Як Politeka повідомляла, чоловік співачки Олі Цибульської заговорив про її стосунки з Дзідзьо.

Також Politeka писала, що співачка Оля Цибульська вперше показала чоловіка та розсекретила його ім'я.