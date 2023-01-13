Ольга Цибульська вирішила з гумором підійти до однієї з улюблених тем. Вона показала типи людей зі своїми видами пофігізму.
«Є три види. Кольоровий – коли тобі все фіолетово. Музичний – тобі все по барабану. Геометричний, коли тобі паралельно» - відбулася жартами Ольга.
Українці підтримали зауваження Цибульської:
«Музичний – але не барабаном, а цимбалами); Яка ти класна 😍; До – комбо, тому що всі три разом 🤣; Ви неймовірна;
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Хороша ти 🔥 а який худий ❤️; Є ще анатомічний вид пофігізму; А як же органічний коли тобі пох 😂;
Ще є ізотермічний 😂 коли ні холодно, ні спекотно); О, ще дві згадала, цитрусовий, коли тобі апельсиново».
Раніше виконавиця показала, що серед трендів в українських чартах досі можна зустріти INSTASAMKA чи інших артистів із Росії.
"От музичні топ-чарти, які я отримала вчора. Ці чарти на стрімінгах формуються від реальних прослуховувань. І поки нам на голову летять ракети з росії, наш слухач обирає місцеву інстасамку? Ви серйозно?", - звернулася до українців Оля Цибульська.
Нагадаємо, співачка Оля Цибульська розповіла, чому наважилася показати чоловіка вперше за 20 років, фото.
Як Politeka повідомляла, чоловік співачки Олі Цибульської заговорив про її стосунки з Дзідзьо.
Також Politeka писала, що співачка Оля Цибульська вперше показала чоловіка та розсекретила його ім'я.