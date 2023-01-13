Ольга Цибульская решила с юмором подойти к одной из излюбленных тем. Она показала типы людей с их видами пофигизма.

«Есть три вида. Цветной – когда тебе все фиолетово. Музыкальный – тебе все по барабану. Геометрический, когда тебе параллельно» - отшутилась Ольга.

Украинцы поддержали замечания Цибульской:

«Музыкальный – но не по барабану, а по цимбалам); Какая ты класснящая 😍; К – комбо, потому что все три вместе 🤣; Вы невероятная;

Хорошая ты 🔥 а какой худии ❤️; Есть еще анатомический вид пофигизма; А как же органичный когда тебе пох😂;

Еще есть изотермический😂 когда ни холодно, ни жарко); О, еще два вспомнила, цитрусовый, когда тебе апельсиново».

Ранее исполнительница показала, что среди трендов в украинских чартах до сих пор можно встретить INSTASAMKA или других артистов из рф.

"Вот музыкальные топ-чарты, которые я получила вчера. Эти чарты на стримингах формируются от реальных прослушиваний. И пока нам на голову летят ракеты из россии, наш слушатель выбирает местную инстасамку? Вы серьезно?", — обратилась к украинцам Оля Цибульская.

Напомним, певица Оля Цибульская рассказала, почему отважилась показать мужа впервые за 20 лет, фото.

Как Politeka сообщала, муж певицы Оли Цибульской заговорил о ее отношениях с Дзидзьо.

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