Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво - відомий український ресторатор та шеф-кухар, який судить проект "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами.

Не забуває Ектор і про Тікток, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу Хіменес-Браво показав, який образ приміряв із ранку, поділившись кадрами. Спочатку Ектор позував у халаті, а після цього вже був у толстовці та штанях.

"Коли ранок справді добрий", - написав Ектор.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ви такий класний, як добре, що у нас в Україні, шеф світового рівня";

"Молодець, все встигаєте";

"Привіт вам із "Херсона, дякую за підтримку";

"Молодець, точно так";

"Люблю дивитися твої відео";

"Що, омг, Ектор";

"Повідомлення квітки з картинкою, але Ектор клас";

"Переглядаю, хлопці в окопах, і ти тут у халаті з кавою, а може в окоп воювати".

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