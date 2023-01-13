Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво - відомий український ресторатор та шеф-кухар, який судить проект "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами.
Не забуває Ектор і про Тікток, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу Хіменес-Браво показав, який образ приміряв із ранку, поділившись кадрами. Спочатку Ектор позував у халаті, а після цього вже був у толстовці та штанях.
"Коли ранок справді добрий", - написав Ектор.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Ви такий класний, як добре, що у нас в Україні, шеф світового рівня";
"Молодець, все встигаєте";
"Привіт вам із "Херсона, дякую за підтримку";
"Молодець, точно так";
"Люблю дивитися твої відео";
"Що, омг, Ектор";
"Повідомлення квітки з картинкою, але Ектор клас";
"Переглядаю, хлопці в окопах, і ти тут у халаті з кавою, а може в окоп воювати".
Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" порадував рецептом цибульного супу з квасолею
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