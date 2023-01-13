Как отметил Эктор Хименес-Браво суп получается очень наваристым, густым и ароматным, а благодаря фасоли еще очень сытным.

Утвердилось мнение, что быстро можно приготовить только перекус и легкий завтрак или ужин. Сегодня вы убедитесь, что и на блюдо для обеда времени уйдет не больше получаса.

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво в Instagram показал, как готовит луковый суп с фасолью.

Как отметил Эктор Хименес-Браво суп получается очень наваристым, густым и ароматным, а благодаря фасоли еще очень сытным.

"Луковый суп навевает негативные воспоминания и ассоциируется с не очень приятным вкусом? Попробуйте этот рецепт и вы удивитесь, каким вкусным и неповторимым может быть это блюдо!", - пояснил Эктор Хименес-Браво.

Ингредиенты:

Лук – 500 г

Тимьян – 10 г

Чеснок – 10 г

Масло сливочное – 100 г

Белое вино – 200 г

Бульон куриный – 500 мл

Белая фасоль – 100 г

Багет – 3-4 ломтика

Сыр - 100 г

1. Нарезать лук и насыпать в кастрюлю с маслом. Жарить 2 минуты.

2. Добавить чеснок, тимьян, сливочное масло, перец, белое вино, куриный бульон, фасоль. Перемешать и варить 10-15 минут. После – выключить огонь.

3. На готовый суп положить сухарики, сыр. Запечь в духовке пока сыр не расплавится.

Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.

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