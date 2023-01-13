Утвердилось мнение, что быстро можно приготовить только перекус и легкий завтрак или ужин. Сегодня вы убедитесь, что и на блюдо для обеда времени уйдет не больше получаса.
Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво в Instagram показал, как готовит луковый суп с фасолью.
Как отметил Эктор Хименес-Браво суп получается очень наваристым, густым и ароматным, а благодаря фасоли еще очень сытным.
"Луковый суп навевает негативные воспоминания и ассоциируется с не очень приятным вкусом? Попробуйте этот рецепт и вы удивитесь, каким вкусным и неповторимым может быть это блюдо!", - пояснил Эктор Хименес-Браво.
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Ингредиенты:
- Лук – 500 г
- Тимьян – 10 г
- Чеснок – 10 г
- Масло сливочное – 100 г
- Белое вино – 200 г
- Бульон куриный – 500 мл
- Белая фасоль – 100 г
- Багет – 3-4 ломтика
- Сыр - 100 г
1. Нарезать лук и насыпать в кастрюлю с маслом. Жарить 2 минуты.
2. Добавить чеснок, тимьян, сливочное масло, перец, белое вино, куриный бульон, фасоль. Перемешать и варить 10-15 минут. После – выключить огонь.
3. На готовый суп положить сухарики, сыр. Запечь в духовке пока сыр не расплавится.
Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал рецептом ароматной выпечки.
Также Politeka писала, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, из чего приготовить питательный завтрак.