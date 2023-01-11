Проект МастерШеф. Профессионалы 4 сезон уже совсем скоро сможет порадовать зрителей, а именно – в феврале 2023-го года.

Съемки 4 сезона МастерШеф. Профессионалы стартовали в павильоне в середине ноября и продлятся до конца января, пишет Politeka.net.

Создатели нового сезона увтерждают, что «МастерШеф. Профессионалы» будут популяризировать украинские кулинарные традиции, а съемочная площадка оснащена автономным энергопитанием.

Также известно, что одним из участников нового сезона МастерШеф. Профессионалы стал парень, который поразил судей авторскими технологиями производства сыров.

Мастерство профессиональных поваров в этом сезоне будут оценивать неизменные судьи проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.

«Его буррата оказалась лучшей из того, что пробовали наши опытные шеф-повара. Поэтому нас ожидает очень интересный сезон», — сообщил креативный продюсер проекта Владимир Турич.

По его словам, другим участникам нового сезона тоже удалось поразить судей во время кастингов.

Украинцы с большим воодушевлением отнеслись к возвращению МастерШеф. Профессионалы.

«Слава Богу, что МастерШеф возвращается», «А я верила и надеялась, Мастер Шеф возвращается на экраны, новый сезон, супер», «Голос Эктора изменился((( надеюсь, с актером, который дублировал его все эти годы, всё в порядке», «Новая озвучка Эктора, надо будет привыкать», «Лучшие судьи всех времен», - пишут пользователи в YouTube.

Некоторые также отметили изменения во внешнем виде Ярославского:

"Ярославский решил закосплеить Шевченко. Такие длинные усы".

Напомним, украинцев огорчил "МастерШеф" с участниками, которых ужк нет в живых.

Также сообщалось, что суперфинал МастерШеф. Битва сезонов стал для некоторых разочарованием.

Кроме того, Politeka.net писала, что "Мастер Шеф" Клопотенко преподал украинцам урок, как быстро научиться готовить.