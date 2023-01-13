Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский ресторатор и шеф-повар, который судит проект "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.

Не забывает Эктор и о ТикТок, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Хименес-Браво показал, какой образ примерил с утра, поделившись кадрами. Изначально Эктор позировал в халате, а после этого уже был в толстовке и штанах.

"Когда утро действительно доброе", - написал Эктор.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"вы такой классный, как хорошо, что у нас в Украине, шеф мирового уровня";

"Молодец, все успеваете";

"Привет вам из "Херсона, спасибо за поддержку";

"Молодец, точно так";

"Обожаю смотреть твои видео";

"Что, омг, Эктор";

"Сообщение цветка с картинкой, но Эктор класс";

"Пересматриваю, парни в окопах, и ты тут в халате с кофе, а может в окоп воевать".

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