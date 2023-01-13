Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский ресторатор и шеф-повар, который судит проект "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.
Не забывает Эктор и о ТикТок, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Хименес-Браво показал, какой образ примерил с утра, поделившись кадрами. Изначально Эктор позировал в халате, а после этого уже был в толстовке и штанах.
"Когда утро действительно доброе", - написал Эктор.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
Россия создает двухмиллионную армию: разведчики раскрыли новые планы врага
"Случилось то, чего я боялся": зрители МастерШеф подняли бунт, причастен Эктор Хименес-Браво
"Боже, это бомба!": выход украинки на сцену Мисс Вселенная-2022 вызвал фурор
Кошевой нарвался на жесткую критику после пародии "Квартал 95" на Буданова: "Ну и харя..."
"вы такой классный, как хорошо, что у нас в Украине, шеф мирового уровня";
"Молодец, все успеваете";
"Привет вам из "Херсона, спасибо за поддержку";
"Молодец, точно так";
"Обожаю смотреть твои видео";
"Что, омг, Эктор";
"Сообщение цветка с картинкой, но Эктор класс";
"Пересматриваю, парни в окопах, и ты тут в халате с кофе, а может в окоп воевать".
Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал рецептом лукового супа с фасолью
А еще Politeka сообщала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" заинтриговал украинок рецептом супа с вином
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" раскрыл украинцам оригинальные рецепты идеальной кутьи